В Самаре лед с крыши рухнул на коляску с младенцем
Фото: ВКонтакте/СУ-СКР Самара/syskrsamara
Малышу была оперативно оказана медицинская помощь.
В Самаре с крыши многоквартирного дома в Железнодорожном районе сошла наледь и упала на коляску с младенцем. Ребенок пострадал. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Самарской области.
По данным ведомства, малышу была оперативно оказана медицинская помощь. Угрозы для его жизни и здоровья нет.
По факту произошедшего следственный отдел возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, а также причины и условия, которые могли привести к сходу наледи.
Проводятся необходимые следственные действия, по итогам которых будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц.
