Орбан обвинил Украину во вмешательстве в выборы Венгрии

До этого европейский политик выступал против вхождения Украины в ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину во вмешательстве в выборы в стране. Об этом европейский политик написал в соцсети X (бывший Twitter).

«Украинцы глубоко вовлечены в венгерскую избирательную кампанию», — заявил Виктор Орбан.

По его словам, Киев финансирует оппозицию Венгрии и использует ее в своих корыстных целях. Орбан добавил, что Будапешт должен сам решать свое будущее.

До этого премьер-министр в интервью изданию Magyar Hírlap говорил о том, что вмешательство в избирательную компанию другой страны с такой грубой открытостью, намекая на Украину, — это очень дурной знак. Также, по его мнению, глава киевского режима Владимир Зеленский лично заинтересован в смене власти в Будапеште, так как Орбан часто публично выступал против него.

Помимо того, премьер-министр не так давно заявил, что потенциальное присоединение Украины к Европейскому союзу способно привести к разрушительным последствиям для венгерского агропромышленного комплекса и национальной экономики в целом.

