Директору катка предъявили обвинения в халатности после гибели ребенка под снежным завалом

Задержан также главный инженер хоккейного корта.

В Югре предъявили обвинения в халатности после гибели подростка у стен спортивной школы.

Задержаны директор и главный инженер хоккейного корта. По версии следствия, они вовремя не организовали расчистку снега, который скопился на крыше. И не обозначили опасную зону по периметру спортивного объекта.

Напомним, трагедия произошла 14 февраля. Снежная масса сошла с кровли хоккейного корта и завалила школьников. Один ребенок погиб, второй пострадавший до сих пор в больнице с переломами.

Ранее 5-tv.ru писал, что отдельные вопросы у профессиональных строителей вызывает и конструкция здания хоккейного корта. Нарушения ГОСТа видны даже по фотографиям: судя по всему, на спортивной площадке существенно сэкономили, пользуясь тем, что ее размер — менее полутора тысяч квадратных метров — не попадает под обязательные надзорные проверки.

В МЧС призвали региональные власти в срочном порядке чистить крыши, в первую очередь, социальных объектов и мест массового пребывания людей.

