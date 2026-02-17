В ответе за тех, кого научили? Зачем в России создадут публичный рейтинг автошкол

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Учебные заведения для будущих водителей могут начать оценивать в том числе по количеству аварий у выпускников.

Репутация водителя, в частности коэффициент аварийности, теперь будет напрямую касаться и того, кто его учил водить машину. В России создадут публичный рейтинг автошкол на основе того, сколько ДТП совершили их выпускники. Критерии, правда, уже вызывают споры среди экспертов отрасли. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев разбирался, на что повлияет нововведение.

Тимур Камолов уверяет, что не всегда водит машину ногами, как показал в своем ролике, а в аварию попал случайно. Водитель со стажем всего полгода, сразу после автошколы, совершил крайне смелый и противозаконный маневр.

«Я с крайней третьей поворачивал в левую полосу и, получается, перед всеми так выехал. И хотел завернуть налево, а вот эта машина, которая стояла здесь, она меня просто протаранила!» — заявил автолюбитель Тимур Камолов.

ГИБДД России на полном серьезе собирается поставить благополучие автошкол в зависимость вот от таких автолюбителей. Там опубликовали проект ведомственного приказа, согласно которому, если выпускники плохо сдают экзамены и попадают в аварии в первый год, то те, кто их учил, получают плохой рейтинг и даже могут лишиться лицензии. В среде автоэкспертов инициативу восприняли неоднозначно.

«Водитель может, зная правила дорожного движения, нарушать умышленно, либо попасть в ситуацию, где он физически не может справиться с управлением. Автошкола она только дает знания, но она не может за каждого человека нести ответственность», — сказал автоэксперт Дмитрий Золотов.

Научить всех одинаково хорошо — задача из задач. На это уходит много часов.

У каждого курсанта свои проблемы при обучении: некоторые путают педали газа и тормоза, некоторые смотрят только перед собой, не обращая внимания на окружающую обстановку. Но у всех есть одна и та же загвоздка: это страх. Банальный страх перед сложным механизмом.

Многие признаются: им попросту не хватает времени освоить все. Поэтому сдать экзамен с первого раза — это почти везение.

«Поначалу я пешеходов не замечал, например, потому что все внимание было сконцентрировано на дороге», — рассказал ученик автошколы Михаил Виволанцев.

И вот теперь может случиться так, что автошколы будут оценивать сразу по шести критериям. Главные из которых — аварийность в первый год вождения и количество ДТП с пострадавшими. Специалисты отрасли говорят: чаще-то всего бьются не в первый год, а чуть позже, когда набираются опыта.

«Ему кажется, что он профессионал, всему научился, если он никуда не попал, то все делает правильно. И начинают движение, и также попадают в ДТП», — отметил автоэксперт Сергей Петров.

Автоинструктор с многолетним стажем Аркадий Козлов интересуется судьбой всех, кто с его помощью получил права. Фотографии выпускников автошколы у него в телефоне. За несколько последних лет из них попали в аварию всего двое. Но, как говорит этот профессионал, автомобильный учитель, оценивать школу по количествуДТП все же некорректно.

«У нас есть районы, где по сто тридцать аварий в год, а есть районы, где четыре аварии в год. Понятно, что ученик выбирает школу по месту жительства, поближе к дому, и он там же будет ездить. Стало быть, тот, кто живет в малоаварийном районе, почти в сорок раз вероятность попадания в аварию меньше!» — уверен инструктор по вождению Аркадий Козлов.

Получается, что открывать школы в глухих деревнях станет выгоднее. Но учиться-то надо в больших городах, там где опаснее всего водить. Очередного ученика Козлов тренирует с особой тщательностью. Парень уже научился парковаться, но в суровом московском трафике пока чувствует себя неуверенно.

