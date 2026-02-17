Уровень преступности в Германии достиг рекордных показателей

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Andy Bünning; 5-tv.ru

Вокзалы в крупнейших городах стали настоящим рассадником насилия.

Вместо того, чтобы решать вопросы информационной и уж тем более глобальной безопасности, европейским лидерам, похоже, стоило бы уделять больше внимания защите простых граждан.

Так, в той же Германии уровень преступности достиг рекордных показателей. Жители страны, которая еще недавно символизировала порядок и контроль, сегодня все чаще боятся выходить на улицы даже в дневное время. О современных немецких реалиях — в материале корреспондента «Известий» Виталия Чащухина.

Немцы в известном смысле «приехали», а точнее даже «докатились». Нападения, кражи, смертельная поножовщина, попытки терактов. Германские вокзалы стали рассадником насилия, в том числе сексуального. Могут и на рельсы под поезд столкнуть — и пассажиров, и сотрудников самого Deutsche Bahn.

«Почти ежедневно нас оскорбляют, обзывают в ходе споров, которые возникают в поезде. В нас просто регулярно плюют, можно сказать», — рассказал проводник Беньямин Тайхгрэбер.

В свежей полицейской сводке — насильственная германская «десятка» самых опасных вокзалов страны: Лейпциг, Дортмунд, Берлин, Кельн, Ганновер, Гамбург, Мюнхен, Нюрнберг, Франкфурт, Дюссельдорф.

Преступный беспредел охватил крупнейшие железнодорожные станции и общественный транспорт. Совокупный счет — на тысячи. Немецкие железные дороги созывают экстренную конференцию по безопасности, начиная ее с минуты молчания.

«Только в 2025 году было зафиксировано более 3000 нападений на работниц и работников железной дороги. А гибель нашего коллеги Серканa одиннадцать дней назад стала шокирующей кульминацией этого насилия», — отметила глава компании Deutsche Bahn Ивлин Палла.

В срочном антикризисном плане из семи пунктов — создание теперь чуть ли не «армии охранников» и обучение персонала навыкам самообороны.

Властям же повсеместно приходится принимать вот такие еще абсурдные меры, предупреждая сразу с порога: вход с оружием, оказывается, строго воспрещен. Только подумать: это какой же стала криминальная обстановка в Германии, что уж и на столбах приходится вывешивать вот такие дорожные знаки. Перечеркнутые пистолет, перочинный ножик и наркотики.

Но в привокзальных отделениях полиции впору уже отдельный склад создавать изъятых иногда даже с боем «колюще-режущих предметов».

Депутаты из антимигрантской партии «Альтернатива для Германии» впрямую связывают рост преступности с бесконтрольным наплывом беженцев и политикой как раз слишком открытых дверей.

«Мы предупреждаем с 2015 года, с начала миграционного кризиса, что в Германию прибыло и продолжает прибывать все больше и больше молодых мужчин, склонных к насилию. Которые и создают соответствующие проблемы», — отметил член палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеман.

И вроде как, если оглянуться теперь, по их логике, у каждого барбера опасное лезвие. И в понаоткрывавшихся на каждом углу донерных — не по одному мачете в руках.

