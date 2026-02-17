Из-за атаки беспилотников ВСУ в Краснодарском крае загорелся Ильский НПЗ

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Для борьбы с огнем задействовали пожарный поезд.

В результате атаки украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) произошло возгорание на Ильском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Краснодарском крае. Об этом проинформировала пресс-служба оперативного штаба региона в своем Telegram-канале.

«В результате атаки БПЛА произошло возгорание на Ильском НПЗ. Пострадавших нет. Повреждение получил резервуар с нефтепродуктами», — говорится в сообщении штаба.

Огонь распространился на площадь 700 квадратных метров. Для борьбы со стихией были задействованы 72 человека, 21 единица специализированной техники и один пожарный поезд.

Обломки беспилотников были обнаружены и в нескольких районах Сочи. Также фрагменты украинских дронов нашли в районе стадиона ФК «Краснодар».

Пострадавших нет. Повреждений инфраструктуры тоже не зафиксировано.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атаки украинских беспилотников на Севастополь пострадал ребенок. Ударной волной выбило окна в одном из частных домов и осколками посекло ноги. Мальчику оказана медицинская помощь. Его состояние удовлетворительно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.