В Германии произошел сбой импорта газа и истощились его запасы в хранилище

«Капризы» природы оказались неожиданностью для этой страны.

В Германии произошел сбой импорта сжиженного природного газа (СПГ) в момент, когда запасы этого ресурса на крупнейшем терминале страны истощились. Об этом сообщило издание EADaily.

Запасы газа в Германии упали до рекордно низких показателей с 2013 года. Это произошло из-за ряда факторов. Во-первых, погодные условия. Эта зима стала наиболее холодной за последние несколько лет. К тому же часто на улице стояло безветрие. Все это увеличивало мощность газовой генерации.

Во-вторых, на крупнейшем терминале Германии Mukran LNG в Балтийском море газ закончился, поэтому со 2 февраля оттуда нет потока этого топлива в газотранспортную систему.

При этом восстановить поставки в данный терминал пока нет возможности. Лед сковал морскую гладь у порта Мукран, поэтому газовоз не может подобраться к берегу и уже более двух недель находится в водах неподалеку.

На помощь был выслан крупнейший действующий ледокол Федерального управления водных путей и судоходства Neuwerk. Но он сломался и вернулся назад, так и не выполнив поставленную задачу.

Пока ледокол не вернется в строй, застрявшему в ледовом плену должен будет помочь зафрахтованный буксир VB Bremen Fighter.

«Кто бы мог подумать в эпоху „развитого глобального потепления“, что в разгар зимы в Балтийском море может образоваться серьезный ледяной покров? Это же абсурд. Поэтому к такому „капризу“ природы в Германии оказались не готовы», — прокомментировал ситуацию замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) России Алексей Гривач.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что впервые с 2023 года северо-западные страны континентальной Европы импортируют газ в таком большом объеме из Великобритании. Все из-за того, что уровень СПГ в Евросоюзе упал до самого низкого за два года.

