В результате атаки украинских беспилотников на Севастополь пострадал ребенок

Девятилетнему мальчику осколками посекло ноги.

Из-за атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Севастополь пострадал ребенок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

«К сожалению, не обошлось без пострадавших. По предварительной информации, ранен один ребенок. На Фиолентовском шоссе ударной волной от сбитого БПЛА выбило окна в одном из частных домов. Девятилетнему мальчику осколками посекло ноги», — проинформировал глава Севастополя.

Ребенок доставлен в больницу. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Развожаев отметил также, что атака на город дронами ВСУ в ночь с 16 на 17 февраля 2026 года стала одной из самых продолжительных за последние время. Всего в регионе перехватили 24 беспилотника.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что два человека пострадали из-за падения обломков БПЛА в поселке Ильском Северского района Краснодарского края. Раненым оказывают всю медицинскую помощь.

Из-за осколков беспилотников были повреждены четыре частных дома, в двух из них произошло возгорание.

