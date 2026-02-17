Наиболее вероятная версия: пожилую женщину расчленили ради колдовского ритуала

Фото: 5-tv.ru

Пенсионерка отправилась на прогулку в африканской глубинке — больше ее никто не видел.

В конце сентября 2025 года в провинции Квазулу-Натал в ЮАР бесследно пропала 71-летняя британская туристка Лорна Максорли. Ее исчезновение произошло во время отдыха в районе города Мкузе — месте, где дикая природа соседствует с древними легендами и тревожными слухами.

Прогулка в один конец

Максорли вместе с 81-летним супругом Леоном Пробертом прибыла в Южную Африку по пакетному туру. Пара остановилась в отеле Ghost Mountain Inn — популярном среди путешественников месте неподалеку от природных заповедников.

В один из дней супруги решили пройтись по кольцевому маршруту к озеру, известному обилием крокодилов и бегемотов. Они получили карту на ресепшене и отправились в путь. По дороге Проберт устал и повернул обратно, а Лорна решила продолжить прогулку самостоятельно.

Когда спустя несколько часов она не вернулась в гостиницу, муж обратился за помощью. К поискам подключились полицейские, фермеры, волонтеры, кинологи с собаками, использовались дроны и вертолет. Однако никаких следов женщины, ни вещей, ни останков обнаружить не удалось. Ее банковская карта осталась нетронутой. Через неделю поисковую операцию свернули.

Последним, кто видел туристку, стал местный фермер Коос Принслоо. По его словам, женщина подошла к его забору и попросила уточнить направление. Он показал ей на карте, что она отклонилась от маршрута.

«Она выглядела спокойной и сказала, что не хочет, чтобы я отвез ее обратно в отель, поэтому я вернулся к своему обеду», — признался Принслоо в беседе с журналистами.

Изначально следствие рассматривало версии нападения дикого животного или преступления, однако подтверждений ни одна из них не получила.

Чувство вины и возвращение домой

Когда поиски не дали результата, Проберт вынужден был покинуть страну и вернуться в Великобританию. Он признался, что испытывает тяжелое чувство вины.

«Я чувствую вину за случившееся. Если бы я не вернулся в отель и остался с ней, скорее всего, ничего бы не случилось», — заявил Леон Проберт.

Пара часто путешествовала после выхода на пенсию и предпочитала организованные туры. Этот отпуск должен был стать еще одним спокойным приключением.

Местные жители

После исчезновения журналисты пообщались с жителями региона и обратили внимание на специфические традиции Квазулу-Натал. Эта провинция считается одним из центров мути — традиционной практики, связанной с использованием растительных ингредиентов в ритуалах.

Некоторые представители местных верований утверждают, что для создания «сильных» зелий якобы применяются части человеческого тела. Особенно ценными, согласно мифам, считаются фрагменты тел белых людей или людей с альбинизмом — им приписывают особую магическую силу.

Специалист по зулусской культуре Джейкоб Сабело Нтшангасе отметил, что в регионе уже были случаи исчезновения людей, которые связывали с ритуальной практикой. По его словам, за добычей частей тел стояли не сами целители, а посредники.

«Нетрудно представить, что именно это здесь и произошло», — заявил Нтшангасе, предполагая, что женщина могла стать жертвой похищения.

Несколько жителей Мкузе согласились с этой версией. Один из собеседников рассказал журналистам, что за последние три года в районе пропали не менее дюжины человек, включая детей. Местный чиновник на условиях анонимности подтвердил, что с 2022 года в полицию поступило как минимум десять заявлений о пропаже людей.

«Самая большая опасность, о которой мы знаем в этом районе, — это мути. Мы все боимся его», — констатировал он.

Позиция полиции и реакция мужа

Официальные органы не стали поддерживать предположения прессы. Представитель полиции Квазулу-Натал, полковник Роберт Нетшиунда, заявил, что не комментирует частные расследования и не раскрывает детали следствия.

Сотрудники отеля подчеркнули, что маршрут к озеру является популярным среди туристов, как самостоятельных, так и сопровождаемых гидами, и заверили, что безопасность гостей для них — приоритет.

Сам Проберт осторожно отнесся к версии о ритуальном убийстве.

«Не знал, что такое существует, но, полагаю, это возможно», — признался он.

Судьба Лорны Максорли по-прежнему остается неизвестной.

