Умер оскароносный режиссер-документалист Фредерик Уайзман

Фото: www.globallookpress.com/Alberto Terenghi

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Кинематографист посвятил работе 60 лет своей жизни.

Умер режиссер-документалист, продюсер и сценарист Фредерик Уайзман. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на заявление семьи и компании Zipporah Films.

Сердце кинематографиста остановилось в понедельник, 16 февраля. Ему 96 лет.

Документальным фильмам он посвятил 60 лет жизни. За это время им было снято и спродюсировано более 40 проектов.

«Почти шесть десятилетий Фредерик Уайзман создавал непревзойденное творчество, масштабную кинематографическую историю современных социальных институтов и обычного человеческого опыта, преимущественно в Соединенных Штатах и Франции», — говорится в сообщении.

В 2014 году на 71-м Международном кинофестивале в Венеции Уайзман был награжден Золотым львом за жизненные достижения. А в 2016 получил премию «Оскар» за выдающийся вклад в мировой кинематограф.

Родился режиссер 1 января 1930 года в городе Бостон, США. Был выпускником престижного Йельского университета. Начал работать в киноиндустрии в 1963-м. Тогда он спродюсировал ленту «Параллельный мир». Дебютировал как режиссер в 1967 году с картиной «Безумцы Титиката».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер оскароносный актер, звезда «Крестного отца» и «Апокалипсиса сегодня» Роберт Дюваль. Он скончался у себя дома на ранчо в Вирджинии на 96-м году жизни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.