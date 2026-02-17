Не про жажду: увлажняет ли питье воды кожу

Фото: 5-tv.ru

Отопление, жесткая вода и агрессивное очищение усиливают потерю влаги.

Употребление воды напрямую не увлажняет кожу, ключевое значение имеет применение увлажняющих средств. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала врач —дерматолог-косметолог Елизавета Шухман.

На сухость и раздражение кожи влияет возрастное снижение себума (выработки кожного сала), агрессивное очищение, жесткая вода, УФ-воздействие, гормональные изменения. Ключевым фактором является климат: холод сказывается на липидном барьере, кондиционеры и отопление снижают влажность воздуха, что усиливает потерю воды в организме.

По словам эксперта, для поддержания барьерной функции кожи важно употреблять продукты, содержащие омега-3, витамины А, С, Е.

Базовый уход должен состоять из очищения мягкими средствами без SLS (ПАВ, который может разрушать липидный барьер кожи. — Прим. ред.), увлажнения кремами с церамидами, сквалана (природный липид, который входит в состав кожного сала. — Прим. ред.), пантенола, SPF 30+.

Работая в комплексе, эффективные ингредиенты полноценно увлажняют эпидермис: гиалуроновая кислота притягивает воду, масла и сквалан смягчают, вазелин и диметикон создают защитную пленку.

Сухость кожи через шелушение или чувство стянутости без выраженного воспаления или зуда — сигнал о нарушении барьера. Это может перерасти в различные системные заболевания, например, гипотиреоз, сахарный диабет, дефицит витаминов А, Е, группы В, аутоиммунные патологии.

«При дерматозе появляются покраснение, отек, пузырьки, интенсивный зуд — в таком случае требуется консультация дерматолога. <…> При стойкой сухости без ответа на уход необходима диагностика внутренних причин», — резюмировала врач.

Нутрициолог Ольга Видякина отмечала, что зимой часто происходит недостаток полезных веществ в организме, например, клетчатки.

О дефиците витаминов группы B говорит сильная утомляемость и слабость, снижение работоспособности и концентрации внимания. Частые простуды, риниты и воспаления ушей, гортани или носа тоже указывают на нехватку витаминов группы B, а также D, A и E. На дефицит витамина D указывает ломкость волос и их выпадение, хрупкость ногтей, проблемы со сном и повышенная потливость во время ночного отдыха.

