Зимняя ошибка: чем опасна горячая ванна после мороза

Это хороший способ согреться и расслабиться, однако важно учитывать сигналы организма.

Горячая ванна после пребывания на морозе может обернуться неприятными последствиями для здоровья, например, нарушениями сердечного ритма, резкими перепадами давления и предобморочным состоянием. Об этом в беседе с Газета.ру рассказал врач-терапевт Шота Каландия.

На холоде организм сохраняет тепло и поддерживает кровоснабжение за счет сужения сосудов кожи и конечностей. При этом артериальное давление при этом может повышаться, а вместе с ним и возрастает нагрузка на сердце.

Когда человек резко погружается в горячую воду, происходит обратный процесс: сосуды быстро расширяются, давление снижается, а приток крови к мозгу временно уменьшается. Это приводит к головокружениям и предобморочным состояниям.

«Дополнительную роль играет обезвоживание. В морозную погоду человек часто пьет меньше воды, а в горячей ванне усиливается потоотделение. Сгущение крови и снижение объема циркулирующей жидкости усиливают риск слабости и нарушений самочувствия», — отметила эксперт.

Специалист предупредил о возрастании опасности в зависимости от разности температур. Чем сильнее был мороз и чем горячее вода, тем выше нагрузка на сосуды.

Для безопасного согревания необходимо действовать постепенно. Вернувшись с холода, лучше сначала переодеться в сухую одежду, выпить согревающий напиток, посидеть немного в комфортной температуре. Ванну стоит начинать с теплой воды, постепенно повышая температуру до желаемой. Важно помнить и про продолжительность процедуры — она не должна быть чрезмерной.

Выходя из ванны, необходимо также дать организму привыкнуть к новой смене температуры, например, немного посидеть или полежать, чтобы избежать резкого снижения давления.

Каландия подчеркнул, что горячая ванна — это хороший способ согреться и расслабиться. При этом важно учитывать сигналы организма во избежание головокружения и других неприятных последствий.

Стоит помнить, что к заболеваниям сердечно-сосудистой системы могут привести избыточная масса тела и ожирение, малоподвижный образ жизни, злоупотребление алкоголем, курение, питание с большим содержанием соли, быстрых углеводов и трансжиров, а также психологические и социальные факторы. Все это может спровоцировать развитие инсульта или инфаркта. Во избежание рисков следует ежедневно соблюдать шесть шагов, один из которых — правильное питание.

