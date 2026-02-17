В России установят санитарные нормы для готовой еды

Фото, видео: Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Производителей могут обязать внедрять проверки на основе международных принципов.

Обязательные санитарные нормы хотят установить в России для готовой еды. Как выяснили «Известия», производителей могут обязать разрабатывать и внедрять специальные проверки на основе международных принципов, например, лабораторные исследования в соответствии с тех-регламентами Таможенного союза.

Также власти обсуждают требования к использованию газо-модифицированной среды при упаковке. Отдельные санитарно-гигиенические нормы могут установить для фабрик-кухонь и персонала таких предприятий.

Сейчас для готовой еды действуют лишь добровольные рекомендации Роспотребнадзора, а также СанПиНы для общепита.