Центральные регионы страны тем временем завалило снегом.

В Центральной России бушует суровый балканский циклон, который принес мощнейшие снегопады и 20-градусный мороз. Москва буквально утонула в сугробах. Тем временем на юге страны ждут новый удар стихии. За ситуацией с погодой следит корреспондент «Известий» Анастасия Харченко.

На трассе М-4 эвакуировали детей, которые несколько часов провели на дороге. Проехать было невозможно из-за аварий. Метель и гололедица спровоцировали там многокилометровые пробки.

Куда хуже обстановка в Мурманске, там подъезд к селу Териберка, куда приезжают охотники за северным сиянием, был заблокирован с 9 февраля. Приходилось даже вызывать частный самолет, других вариантов выбраться из снежного плена не было.

Заметает и Поволжье. На трассе М-7 пробки — стоят фуры. В столице Татарстана движение тоже очень сложное. Машина скорой помощи не смогла подъехать ко входу в больницу. Родственникам пациента пришлось вручную расчищать дорогу.

Пешком тоже непросто. Из-за сильного снегопада уровень погодной опасности в Москве повысили до оранжевого.

«Пока снег продолжает идти, автомобили на дорогах стоят и не могут сдвинуться с мертвой точки. Автомобили пропускают уже несколько зеленых сигналов светофоров. Позади меня многокилометровая пробка, а впереди — несколько аварий», — рассказала корреспондент Анастасия Харченко.

От повреждений машины не застрахованы и во дворах. Сотни заявлений от владельцев авто о поступают в полицию. Снег и ледяные глыбы падают прямо с крыш.

«Попадает снег, пробивает панорамную крышу полностью, плюс повреждение, соответственно, зафиксированное дверей и заднего правого крыла с фонарем», — сообщил автовладелец.

Но куда хуже то, что страдают люди. Жуткие кадры зафиксировала камера видеонаблюдения в Перми. На них огромный пласт снега сбил с ног женщину, она получила серьезные травмы. В МЧС сообщили: только за последнюю неделю девять человек погибли от падения наледи с крыш.

Тем временем в Воронеже и Курске уже началась февральская оттепель. И это тоже стало проблемой.

Пока одну половину страны засыпает снегом, другая начинает тонуть. На юге уже формируется новая угроза — сильнейший шторм. Так называемый «Черноморский молот» ударит 18 февраля по всем прибрежным городам от Сочи до Севастополя.

