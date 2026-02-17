Трамп призвал Украину быстрее сесть за стол переговоров

Фото: © Getty Images/Nathan Howard / Stringer

Очередной раунд пройдет 17–18 февраля за закрытыми дверями в Женеве.

Украине следует побыстрее проявить сговорчивость на переговорах по мирному урегулированию конфликта с Россией. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами на борту своего самолета Air Force One.

«На данный момент Украине лучше бы быстро прийти за стол (переговоров. — Прим. ред.)», — сказал он, отвечая на вопрос о его ожиданиях от предстоящего раунда переговоров в Женеве.

Американский лидер также отметил важность предстоящей трехсторонней встречи. При этом он предположил, что переговоры будут простыми. Трамп добавил, что США хотят, чтобы Украина приняла участие в переговорах.

Очередной раунд переговоров России, США и Украины состоится 17–18 февраля в закрытом формате без присутствия прессы. До этого трехсторонние консультации прошли в Абу-Даби 23–24 января и 4–5 февраля также в столице ОАЭ.

Главой российской делегации стал помощник президента Владимир Мединский, возглавлявший переговорную команду Москвы на встречах в Стамбуле в 2022-м и 2025-м.

Вместе с ним в Женеву прибыли другие члены делегации — начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.

Со стороны США выступят специальный посланник американского президента Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер.

Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, их сторона уже готова к переговорам.

