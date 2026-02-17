Зима закручивает гайки: какая погода будет в Москве 17 февраля

В Москве и Подмосковье 17 февраля ожидается небольшой снег и гололед

Стабильным останется только атмосферное давление.

Во вторник, 17 февраля, жителей Москвы и Подмосковья ожидает облачная погода с прояснениями, местами возможны небольшие снежные осадки и гололед. Такой прогноз опубликовали специалисты на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит от –7 до –9 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до –20.

В Московской области дневная температура составит от –6 до –11 градусов, ночные значения могут упасть до –23.

Кроме того, ожидается усиленный северный ветер. Он будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление останется стабильным и составит около 747–751 мм. ртутного столба.

Центральной Росси приходится не сладко — ее накрыл мощный циклон. Сразу в 30 регионах объявлены штормовые предупреждения. Несколько часов заметало Москву, из-за чего коммунальщики в усиленном режиме расчищали дороги и дворовые проезды.

В Мурманской области в снежном плену оказались сотни туристов. Ночью в этом регионе температура опускается до –25 градусов. Обратная ситуация произошла в Воронеже — в регион пришел антициклон. Плюсовая температура и дожди помогли растаять снегу, который целыми реками затопил проезжую часть и тротуары.

