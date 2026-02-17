Два человека пострадали из-за падения обломков БПЛА в Краснодарском крае
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Повреждены четыре частных дома, в двух из них произошло возгорание.
Два человека пострадали из-за падения обломков украинских беспилотников в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона.
Случившееся произошло в поселке Ильском Северского района. Пострадавших экстренно госпитализировали. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
По информации ведомства, в результате падения фрагментов БПЛА повреждены четыре частных дома, в двух из которых произошло возгорание.
На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.
Российские силы ПВО совместно с военнослужащими этой ночью, 17 февраля, отразили атаку боевиков ВСУ в Севастополе. Они уничтожили пять воздушных целей над акваторией Черного моря. В городской Спасательной службе уточнили, что при операции гражданские объекты в городе не пострадали.
Также российские силы успешно отразили серию атак боевиков ВСУ. Они ликвидировали 21 вражеский дрон, девять из которых направлялись в сторону акватории Азовского моря. Еще по шесь беспилотников было замечено в воздушном пространстве Республики Крым и Черного моря.
