Секс, спорт и дамы: звезды на красной дорожке фильма «Дополнительное время»
Драма про хоккей подняла градус тестестерона в кинотеатре «Октябрь». Гостями вечера стали сильные парни с клюшками, их друзья и поклонницы.
Ой, бывает же такое, что на десять девчонок по статистике девять ребят? Мы вот окончательно забыли о данной беде после визита на премьеру спортивного байопика «Дополнительное время» — и вам того же советуем! И кое что уяснили: парень из мира спорта, да еще и во фраке — всегда будет самым желанным стереотипом среди женщин!
Сложно устоять перед собственными гормонами, когда красивые тела, добрые глаза и приятный голос один за другим появляются перед тобой — то в хоккейной форме, то в солидном пиджаке, распираемом мышцами, то в легком платье, еле скрывающим части тела. Да, вам не показалось — речь не только о мужчинах, ведь там, где трофей, там и охотник. Ах, все же маленькая поправка: добрые глаза лишь у мужчин, у самок — хищные!
Кому Роман Курцын закрыл глаза, кто помял новый костюм молодому хоккеисту, почему Олег Тактаров в свои 58-м еще на разрыв, с кем вступил в соревнование актер Дмитрий Певцов, — и многое другое в фоторепортаже 5-tv.ru.
Роман Курцын и на хоккейном поле был, и водку с игроками пил! По сему ответственно заявляет — уберите детей от экрана или закройте им глаза по инструкции, как на фото
1/5 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Давайте знакомиться — Петр, игрок НХЛ! Вы знаете, он немного «статичен» на фото, но в жизни из этого парня выплескивался океан харизмы! И в подтверждение сему — неприлично измятые рукава под конец раута у жакета, ведь каждая светская дама хотела под ручку пройтись с обаятельным хоккеистом
2/5 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Дмитрий Певцов серьезно задумался о том, как накалилась красная тропа с появлением на ней «хоккейных». Ну ничего… Соперники у них сегодня сами артисты, поэтому битва будет на равных!
3/5 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Олегу Тактарову пришлось сделать шаг в сторону вспышек объективов исключительно в компании друга, ведь он — тяжелая артиллерия в пуху этого раута. И артист, и хоккеист, и трезв, и горяч, и в костюме… Надеемся на понимание обоих полов!
4/5 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
А вот актриса Евгения Ахременко пришла вовсе не за «этим самым», она по делу. В сумочке у нее лежит вкусный эксклюзив, который она вот-вот обнажит перед голодными журналистами. Ммм, приятного аппетита — горячие новости про разборки семьи Соловьевых поданы!
5/5 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко