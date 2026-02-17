Роспотребнадзор: в России растет доля вирусов свиного гриппа

Фото: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Необходимо соблюдать базовые меры профилактики.

Доля вирусов свиного гриппа и B увеличивается в России, что характерно для текущего времени года. Это может вызвать повышение заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Вирусы гриппа А (H1N1)pdm09 и В соответствуют вакцинным штаммам», — добавили в ведомстве.

Также там уточнили, что в стране продолжается снижение доли положительных находок вирусов гриппа — на прошлой неделе показатели снизились на 7%. При этом фиксируется рост доли риновирусов. Ситуация находится на контроле ведомства.

Роспотребнадзор напомнил о необходимости соблюдать базовые меры профилактики: чаще мыть руки с мылом, по возможности избегать мест большого скопления людей, использовать защитные медицинские маски, особенно в зонах повышенного риска.

При первых признаках недомогания следует обратиться к врачу. Только врач сможет правильно диагностировать заболевание и назначить необходимый курс лечения.

Днем раньше Роспотребнадзор сообщил о сохранении рисков завоза оспы обезьян в Россию в туристический сезон. На пограничных пунктах пропуска действует усиленный санитарно-карантинный контроль. Это связано с участившимися случаями заражения.

В Санкт-Петербурге у двоих жителей выявили заболевание оспой обезьян, когда они вернулись из Таиланда. Позже, 16 февраля, еще у одного петербуржца обнаружили это заболевание.

В московской Домодедовской больнице лечение проходили трое пациентов, заболевших оспой обезьян. Их состояние врачи оценивали как «удовлетворительное». Спустя время одного из пациентов выписали после выздоровления.

