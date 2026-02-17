Силы ПВО сбили пять воздушных целей над Севастополем

Фото: Коновалов Алексей/ТАСС

Гражданские объекты в городе не пострадали.

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) совместно с военнослужащими отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

По предварительным данным, было перехвачено и уничтожено пять воздушных целей над акваторией Черного моря. В Спасательной службе Севастополя уточнили, что гражданские объекты в городе не пострадали.

Развожаев попросил жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в защищенных местах.

За прошедшую неделю российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили не менее 1308 украинских беспилотников над территорией России.

Также российские силы успешно отразили серию атак боевиков ВСУ. Они ликвидировали 21 вражеский дрон. Девять из них были направлены на акваторию Азовского моря, еще по шесь были замечены в воздушном пространстве Республики Крым и Черного моря.



Массированной атаке с украинской стороны подверглись Белгород и Белгородская область. Пострадал один человек, у которого выявили минно-взрывную травму и баротравму. Существенные повреждения понесли объекты энергетической инфраструктуры.

