ИКИ РАН: на Солнце появилась корональная дыра в форме дракона

Фото: www.globallookpress.com/NASA

Данный участок вызывают мощный солнечный ветер. Как он отразится на метеочувствительных людях?

Ученые зафиксировали на Солнце корональную дыру, напоминающую дракона. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

Астрономы отметили, что на снимках отчетливо просматривается структура, которая при определенном взгляде напоминает мифическое существо.

«Красивая корональная дыра на Солнце. Дракон <…>. При определенном воображении можно даже разглядеть выдыхаемое пламя», — говорится в публикации.

Корональные дыры — это большие участки на Солнце с пониженной плотностью и температурой плазмы, которые вызывают мощный солнечный ветер. Линии магнитного поля корональной дыры отличаются от остальной части Солнца тем, что не возвращаются на поверхность, а остаются открытыми и тянутся в космос.

Когда высокая скорость частиц с корональных дыр достигает Земли, возникают геомагнитные бури, способные бить по самочувствию, пояснил кандидат технических наук, доцент кафедры радиоэлектронных систем и комплексов РТУ МИРЭА Святослав Литвинов в беседе с RT.

Метеочувствительные люди в такой период испытывают сильные головные боли, скачки давления, раздражительность и проблемы со сном. Особенно страдают пожилые, люди с сердечно-сосудистыми болезнями, неврологические пациенты и беременные.

Ранее лаборатория солнечной астрономии предупредила о сильных магнитных бурях с 16 по 22 февраля. Основной удар стихии придется в утренние часы, когда когда показатели активности переместятся в так называемую «красную» зону.

