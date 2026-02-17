«Девушки у руля»: кого Илья Гуров и Дмитрий Певцов видят руководителем МХАТа

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Мнения знаменитостей разделились.

После ухода заслуженного деятеля искусств России, режиссера Константина Богомолова, должность ректора Школы-студии МХАТ остается вакантной. Певец Илья Гуров предложил на этот пост кандидатуру певицы Полины Гагариной — выпускницы этого учебного заведения. Однако народный артист России Дмитрий Певцов инициативу не поддержал и назвал главную причину, по которой, по его мнению, Гагарина не может возглавить МХАТ. Об этом оба рассказали корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Дополнительное время».

При этом Гуров отметил, что согласен с распространенным мнением: руководить театром должен человек из мхатовской среды. По его словам, он хорошо знает, какая особая, неповторимая атмосфера царит в стенах МХАТа.

«Руководить действительно может только мхатовец <…>. Я бы на место руководителя МХАТ предложил Полину Гагарину. Потому что девушки у руля — это всегда классно, это всегда стильно, это всегда красиво», — поделился он.

Гуров отметил, что Гагарина бы с легкостью смогла совмещать музыкальную сферу с актерской, вдохнув в привычный МХАТ что-то новое.

«Гагарин был первый в космосе, а Гагарина была бы первой девушкой-руководителем Московского художественного академического театра. Я думаю, что это было бы прям очень круто», — добавил артист.

В тоже время Дмитрий Певцов не согласился с заявлением Гурова. Знаменитый актер даже не смог вспомнить, кто такая Полина Гагарина. Узнав, что она певица, он усомнился в том, что она бы согласилась работать ректором МХАТа за зарплату, которая существенно ниже ее привычных гонораров.

«Да вы что! А, она певица. Ну, и пусть поет. Ректор зарабатывает другие деньги, Полина зарабатывает нормальные деньги. Пусть зарабатывает», — ответил Певцов на вопрос о том, могла ли бы Гагарина возглавить театр.

Как известно, в конце января заслуженного деятеля искусств РФ, режиссера Константина Богомолова назначили на должность исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Спустя несколько недель, 11 февраля, он освободил занимаемое место по собственному желанию.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.