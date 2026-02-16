Силы ПВО РФ сбили 21 украинский дрон за четыре часа

Фото: © РИА Новости/Пресс-служба концерна "Калашников"

Работы велись над Крымом, а также в акваториях Черного и Азовского морей.

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили очередную серию атак украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Вражеские удары велись в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени. Дежурные средства ПВО ликвидировали 21 дрон.

Больше всего аппаратов было сбито над акваторией Азовского моря — девять единиц. Над территорией Республики Крым и Черным морем уничтожено по шесть беспилотников.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские системы ПВО ежедневно демонстрируют свою мощь. Так, за прошедшую неделю им удалось перехватить и уничтожить в общей сложности 1308 украинских беспилотников. Самыми напряженными днями стали 11 февраля, когда было сбито 458 дронов, и 15 февраля — 222 единицы. Для сравнения: в начале месяца (со 2 по 8 февраля) силы ПВО ликвидировали 1096 аппаратов. Подавляющее количество вражеских атак было направлено на европейскую часть России.

