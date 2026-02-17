Фото: © РИА Новости/ Наталья Селиверстова

Реальный потенциал Москвы оказался значительно выше ожиданий.

Западные страны совершили серьезную ошибку, пытаясь добиться стратегического ослабления России, так как потенциал Москвы оказался выше ожидаемого. Об этом заявил шведский аналитик Ларс Берн в эфире канала SwebbTV.

Эксперт отметил, что западные столицы делали ставку на быстрое военное и экономическое истощение Москвы. Однако, по мнению Ларса Берна, инициаторы эскалации украинского конфликта просто недооценили возможности противника.

«Готовилось военное ослабление России, но ее истинную силу недооценили. На самом деле события развиваются в прямо противоположном направлении», — подчеркнул шведский аналитик Ларс Берн.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что страны НАТО прорабатывают варианты частичной или полной морской блокады России в балтийско-арктическом регионе. Посол России в Норвегии Николай Корчунов отметил, что Альянс фактически переводит регион на «казарменное положение», ограничивая свободу судоходства.

