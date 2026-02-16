Мышь в иллюминаторе: самолет вынужденно вернулся в Стокгольм из-за грызуна

Фото: www.globallookpress.com/Pius Koller

Пассажиры заметили животное в салоне, когда лайнер находился на высоте 11 км и пролетал над Бельгией.

Самолет авиакомпании Scandinavian Airline (SAS), следовавший из Стокгольма в Малагу, вынужденно вернулся в аэропорт вылета. Причиной стало то, что пассажиры заметили в салоне мышь. Об этом сообщает Paddle Your Own Kanoo.

Инцидент произошел спустя полтора часа после взлета, когда Airbus A320neo находился в небе над Бельгией на высоте около 11 тысяч метров. Экипаж принял решение не продолжать четырехчасовой полет и развернул судно обратно в шведскую столицу, чтобы специалисты могли изловить грызуна.

После приземления борт временно вывели из эксплуатации для проведения тщательной проверки инженерами.

Присутствие даже крошечного животного на борту представляет серьезную угрозу авиационной безопасности. В отличие от насекомых, грызуны способны перегрызать жизненно важную электропроводку и критические узлы управления самолетом.

Выбор Стокгольма в качестве точки возврата был обусловлен наличием там собственной технической базы перевозчика.

Примечательно, что это не первый подобный случай для SAS: в сентябре 2024 года другой рейс в Малагу экстренно приземлился после того, как мышь выскочила из ланч-бокса одного из пассажиров.

Также в ноябре прошлого года самолет перевозчика TAP Air Portugal застрял на Азорских островах из-за побега из клеток 130 хомяков.

