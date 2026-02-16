«Должен знать каждый»: Чучилин и Айнутдинова про спасение Ленинградского зоосада

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Белоусов; 5-tv.ru

Юные актеры признались, что до съемок ничего не знали про работу Ленинградского зоопарка в блокаду, но очень вдохновились этой историей.

Юный актер Елисей Чучилин поделился с корреспондентом 5-tv.ru впечатлениями от работы над картиной «История спасения бегемота по имени Красавица». По словам артиста, история работы Ленинградского зоосада в годы блокады произвела на него огромное впечатление. С коллегой на премьере согласилась и актриса Полина Айнтудинова.

Елисей признался, что до съемок ничего не знал о подвиге сотрудников Ленинградского зоосада в годы блокады.

«Честно, для меня эта история оказалась новой. Я о ней услышал впервые. Но я считаю, что об этой истории должен знать каждый человек, потому что это интересно», — заявил Чучилин.

По его словам, больше всего его поразил масштаб человеческой самоотверженности.

«Подвиг, который совершили в блокаду сотрудники Ленинградского зоопарка… В такое трудное время они смогли спасти множество животных и сохранить память об этом на много лет», — отметил Елисей.

Фильм основан на реальных событиях. В годы блокады Ленинграда сотрудники зоосада продолжали ухаживать за животными, несмотря на постоянные обстрелы, голод и отсутствие отопления. Особое место в истории заняла бегемот по кличке Красавица. Она появилась в Ленинградском зоосаде ещё до войны — в 1911 году, став одним из самых известных его обитателей. К началу блокады животному было уже более 30 лет.

Из-за нехватки воды и корма Красавица оказалась на грани гибели: ежедневно требовались десятки ведер воды, чтобы поддерживать ее кожу во влажном состоянии, иначе она начинала трескаться. Сотрудники зоосада вручную носили воду из Невы, растапливали лед зимой, по крупицам собирали корм и делали все возможное, чтобы сохранить жизнь животному. Благодаря их самоотверженности Красавица пережила блокаду.

После войны бегемот еще долгие годы оставалась в зоосаде и умерла в 1951 году, прожив около 40 лет. Ее история стала символом стойкости, человечности и тихого подвига работников Ленинградского зоопарка, которые в нечеловеческих условиях сумели сохранить жизнь своим подопечным.

Юный актер подчеркнул, что участие в таком проекте помогло ему по-новому взглянуть на историю и понять, насколько важно сохранять память о «тихих подвигах» мирных жителей. Полина Айнутдинова во время беседы поддерживала коллегу, соглашаясь с тем, что картина поднимает важную тему ответственности человека за тех, кто зависит от него.

