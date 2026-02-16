Поколение ипохондриков: как зумеры мешают работе скорой помощи

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

На десять вызовов врачей на дом лишь один случай является обоснованным.

Молодое поколение все чаще вызывает медиков по пустякам. Об этом заявил врач-терапевт Андрей Звонков в беседе с Life.ru.

«Бестолковые» вызовы в ночное время от зумеров часто касаются легкой простуды или температуры всего в 37 градусов. Сейчас подобные случаи должны обслуживаться неотложной помощью, а не скорой, которая предназначена для экстренных ситуаций, вроде инфарктов или автокатастроф.

«Я хочу сразу сказать, скоропомощная статистика всегда говорит, что примерно на 10 вызовов в лучшем случае один действительно обоснованный», — отметил врач.

По мнению Звонкова, причина такого поведения кроется в укоренившемся с советских времен потребительском отношении к услугам. Люди привыкли, что любая проблема должна решаться быстро и бесплатно, даже если она не относится к компетенции скорой. Врач предложил ввести штрафы за необоснованные вызовы.

