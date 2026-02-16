Поймать автохамов: как работает чат-бот ГАИ в Санкт-Петербурге

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Валентин Егоршин; 5-tv.ru

В день поступает около 200 сообщений: жалуются на неправильную парковку, грубые нарушения ПДД и пьяных водителях.

Автохамов, лихачей и нетрезвых водителей на дорогах Северной столицы ловят с помощью чат-бота ГАИ. Туда попадают кадры от очевидцев, которые столкнулись с нарушителями. Одного из них отправили на спецстоянку после опасного маневра на перекрестке. Как работает такой народный контроль — узнала корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Один опасный маневр, бдительный водитель рядом — и к нарушителю уже выезжают. А эта дама практиковалась в дрифте на парковке торгового центра. И тоже попала в объектив смартфона одного из прохожих. Остановили героиню ролика уже днем, в Ленинградской области. Для девушки — профилактическая беседа, для иномарки — экспертиза на спецстоянке.

Новая опция от петербургской Госавтоинспекции — «Народный контроль». Пользователи мессенджеров фиксируют нарушения ПДД на камеру и отправляют в специальный чат-бот.

Сообщение в чат-бот официальным обращением в ГИБДД не считается. Все — анонимно. Нужно ввести госномер нарушителя, точные адрес, дату и время происходящего, а также прикрепить видео. Информацию тут же оперативно направят ближайшему патрульному экипажу.

Заявлений, запросов в инспекцию, а также дорожно-транспортных происшествий это не касается. В день в чат-бот поступает около 200 сообщений. Как минимум, половина — это жалобы: на неправильную парковку, хамство на дороге и даже громко закрытые двери машины. Но реагируют инспекторы все же на более серьезные нарушения.

«Это управление в состоянии опьянения, будь то наркотического, будь то алкогольного, это выезд на полосу встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, если есть массовый переход граждан вне зоны пешеходного перехода. И, конечно, нарушение общественного порядка — дрифт», — отметил заместитель начальника управлений Госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области Антон Ахминов.

К самым грубым нарушителям выезжают сразу

— Совершал опасный маневры по улице Хасанская. Извиняюсь перед жителями Санкт-Петербурга за опасное вождение на дорогах. Понес наказание.

Подобные чат-боты уже вовсю тестируются и в других регионах: например, в Пермском крае, Дагестане, Башкирии. А в Кузбассе свой «Мобильный патруль» — правда, не в мессенджере, а на сайте — успешно работает уже 15 лет.

«Только в 2025 году в рамках „Мобильного патруля“ поступило более 330 сообщений от граждан о различных нарушениях правил дорожного движения. Почти 180 водителей по результатам проведенных проверок оштрафованы на общую сумму более миллиона рублей», — отметила сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Кемеровской области Светлана Тетерина.

Правда, скептики сомневаются: надолго ли хватит запала у петербургских инспекторов?

«Нужно понимать, что вот эта видеозапись, отправленная в чат-бот, эта фотография — они не являются доказательствами, поскольку не являются автоматической фото-видео фиксацией. А это значит, что нужно будет либо быстро догонять, либо вызывать к себе собственника транспортного средства, пытаясь устанавливать все обстоятельства дела», — сказал эксперт рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

Да и попавший на камеру момент далеко не всегда можно трактовать однозначно, а тут и снимут, и пожалуются, еще и на канале опубликуют. Но когда речь идет о безопасности — тут не до этики, с этим даже дрифтеры соглашаются.

«Может быть, выглядит это как ябедничество, но по факту, для статистики, для снижения правонарушения это работает. Больше камер — и нарушения реально снизились те же, и аварийная ситуация, если прибегнуть к статистике», — считает основатель школы дрифта Алексей Горбатов.

Впрочем, как уверяют инспекторы, главное — дать водителям понять, что за их поведением на дороге следят. Не только сотрудники ГИБДД и камеры, но и бдительные граждане. А вот стоит ли при виде нарушителя сразу хвататься за телефон и жаловаться — тут уж каждый решает сам. Например, этот мальчик во дворе– выбрал быть добрее и просто искренне восхитился эффектному пируэту.

