Снежный плен на севере и потоп на юге: Россию охватила непогода

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Пирагис; 5-tv.ru

В усиленном режиме работают коммунальщики в Москве: столицу накрыли обильные осадки.

О мощном циклоне, который сейчас накрывает Центральную Россию. Сразу в 30 регионах объявлены штормовые предупреждения. Москву заметает уже несколько часов, а в Мурманской области в снежном плену оказались сотни туристов. Корреспондент «Известий» Евгений Наприенко продолжит.

Дорожный коллапс — в десятках регионах страны. Трасса М-4 Дон. Машины здесь словно замерли.

Гигантская пробка длиной 30 километров сковала трассу. Движение парализовано уже больше пяти часов. На разных участках автомагистрали — множественные аварии. В ДТП и легковые, и грузовые авто.

А это Мурманская область. Здесь путешественники на два дня оказались в арктическом плену. По единственной дороге от Териберки, туристического центра, невозможно проехать даже на внедорожнике.

— Мы отъехали метров 40 от колонны от Териберки. И дальше уже дороги нет! Говорить невозможно.

— Перевал, который находится на пути из Териберки, заблокирован легковыми машинами. И даже специальная техника не может к ним пробиться, чтобы их убрать Не могут проехать никто.

Люди ночевали в своих машинах. Температура ночью опускается до минус 25 градусов. Кто-то смог добраться до пункта временного размещения.

Коммунальщики в усиленном режиме сегодня работают и в Москве. Столицу вновь засыпает снегопадом. Чистят как основные дороги, так и дворовые проезды. Пешеходам тоже стоит быть осторожными: под слоем нового снега очень скользко на тротуарах.

На дорогах вновь выросли сугробы. Помимо спецтранспорта, уличные дворники помогают обычными лопатами.

— Снега много за сегодня выпало, долго чистите?

— Часов в девять-десять начался, и до вечера будет.

А вот в Воронеж, напротив, пришел антициклон. В городе плюс и дожди. Из-за чего снег начал обильно таять. Талая вода затопила проезжую часть и тротуары, парализуя движение.

Но уже совсем скоро юг России накроет «Черноморский молот». Так синоптики окрестили мощный шторм. Под прицелом стихии — все побережье, от Евпатории до Сочи. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду, а высота волн у берегов Кубани и Крыма достигнет шести метров.

