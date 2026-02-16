«Месседж от Путина»: Лукашенко передал французам послание от президента России

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Белорусский лидер заявил, что некоторые вопросы между Москвой и Парижем решаются через него.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко передал представителям Франции, которые приезжали в Минск, послание от президента России Владимира Путина. Об этом сообщает агентство «БелТА».

«Французы сюда приезжали. Я передавал им месседж не только от себя, но и от Путина», — заявил глава государства.

Лукашенко отметил, что Эммануэль Макрон, по его мнению, «одумался» и решил восстановить контакты с Москвой.

«Я был в эпицентре этого. Некоторые вопросы прямо через меня решались», — добавил Александр Лукашенко.

