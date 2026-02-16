Армейские будни с брандспойтом: срочников могут привлечь к тушению пожаров

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Молодые бойцы смогут сменить автоматы на пожарные рукава в рамках новой инициативы оборонного ведомства.

Российские призывники получат возможность проходить службу в подразделениях Федеральной противопожарной службы. Соответствующая инициатива была официально согласована с Министерством обороны РФ, о чем в ходе выступления перед депутатами Государственной думы заявил руководитель МЧС России Александр Куренков.

Глава ведомства уточнил на заседании комитета по безопасности и противодействию коррупции, что вопрос комплектования реагирующих подразделений за счет военнослужащих по призыву является отдельным и важным пунктом развития структуры.

Для реализации данного механизма на практике властям потребуется скорректировать действующее законодательство.

«Отдельным вопросом является привлечение военнослужащих по призыву для комплектования реагирующих подразделений Федеральной противопожарной службы. С Минобороны России эта инициатива уже согласована», — подчеркнул Куренков.

В случае окончательного одобрения проекта законодателям предстоит внести соответствующие правки в федеральный закон «О пожарной безопасности», чтобы юридически закрепить статус срочников-пожарных.

Расширение функционала призывников происходит на фоне высокой популярности профессиональной военной службы. Ранее президент страны Владимир Путин обращал внимание на значительный интерес граждан к контрактной форме деятельности. По данным на конец 2025 года, ряды вооруженных сил пополнили более 400 тысяч добровольцев, что позволило оборонному ведомству проводить строгий отбор кандидатов из-за большого количества обращений в военные комиссариаты. Таким образом, привлечение срочников в МЧС может стать дополнительным инструментом обеспечения общественной безопасности при участии молодежи.

