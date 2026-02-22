Сердце не билось: девушка впала в кому после вечеринки и очнулась беременной

Mirror: девушка впала в кому после вечеринки и очнулась беременной

Ребенок мог не выжить.

В Великобритании 20-летняя Лора Таггарт пережила то, что сама называет «чудом и кошмаром одновременно». Во время празднования 18-летия она впала в кому и очнулась беременной. Об этом сообщает Mirror.

По словам девушки, она внезапно почувствовала себя плохо во время вечеринки. У нее начались судороги, после чего ее экстренно доставили в больницу. Причиной стали подмешанные в ее напиток запрещенные вещества.

Как рассказали медики, ее сердце остановилось на 16 минут. Врачам удалось восстановить его работу, после чего пациентку ввели в искусственную кому. Лора провела неделю в отделении интенсивной терапии и, придя в себя, почти ничего не помнила о случившемся.

Однако впереди ее ждала еще одна ошеломляющая новость. Врачи сообщили, что она беременна.

Роды под угрозой

Несмотря на то что Лоре удалось избежать тяжелых повреждений мозга после клинической смерти, беременность протекала сложно.

На 25-й неделе у нее отошли воды. Врачи предупредили, что ребенок, скорее всего, не выживет. Тем не менее роды не начались сразу — беременность удалось продлить еще на девять недель.

Дочь Лоры, Люсия, появилась на свет на 34-й неделе путем экстренного кесарева сечения. Вес новорожденной составил всего 2,1 килограмма. Девочка провела месяц в отделении интенсивной терапии для недоношенных детей.

Лора признается, что самым тяжелым было наблюдать за крошечной дочерью, подключенной к аппаратуре. По ее словам, иногда врачам приходилось откачивать воздух из легких малышки иглой, которая казалась огромной по сравнению с ее телом. Однако медперсонал, как подчеркивает девушка, проявлял невероятную заботу и профессионализм.

Новый удар по здоровью

Когда казалось, что жизнь постепенно налаживается, у самой Лоры начались серьезные осложнения. У нее развилась тяжелая легочная инфекция, которая спровоцировала сильный приступ астмы. Девушку срочно госпитализировали, установили центральный катетер и перевели в реанимацию.

Врачи сообщили, что для восстановления легких ее вновь придется погрузить в медикаментозный сон. При этом, учитывая перенесенную ранее остановку сердца, существовал риск, что она может не выжить.

Лора вспоминает, что тогда попрощалась с дочерью и матерью, думая, что видит их в последний раз. К счастью, медикам удалось стабилизировать ее состояние и справиться с инфекцией.

«Это не шутка»

Спустя несколько недель Лору выписали из больницы, и она вместе с Люсией смогла начать новую жизнь. Девушка говорит, что бесконечно благодарна врачам, своей матери и благотворительной организации TinyLife, которая поддерживала их в самый трудный период.

По словам Лоры, пережитое заставило ее иначе взглянуть на многие вещи. Она призывает людей серьезно относиться к проблеме подмешивания веществ в напитки.

Девушка подчеркивает, что это не безобидная шутка, а действия, которые могут навсегда изменить чью-то жизнь. В ее случае это едва не стоило жизни и ей самой, и ее ребенку.

Сегодня Лора называет себя и дочь невероятно везучими и считает, что их история должна стать предупреждением для других.

