На Урале задержали подозреваемых в жестокой расправе над сиротой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Правосудие настигло предполагаемых преступников спустя почти два десятилетия после совершения жуткого злодеяния.

В Челябинске и Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов задержали двоих мужчин по подозрению в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней девушки, совершенных в 2006 году. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Одному из фигурантов уже предъявлено обвинение в убийстве и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй находится в статусе подозреваемого. Как уточняют в ведомстве, задержанный в Свердловской области мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за мошеннические действия и грабежи.

Трагический инцидент произошел в мае 2006 года на побережье реки Миасс. Тело 15-летней сироты, которая находилась на попечении у бабушки, обнаружили в зарослях камыша со следами насильственной смерти. В тот роковой день школьница отдыхала на природе в компании сверстников.

Тогда приятели заявили следствию, что якобы проводили подругу до транспорта, после чего та благополучно уехала. Однако современные методы расследования позволили восстановить истинный ход событий: злоумышленники избили и изнасиловали жертву, а затем, пытаясь скрыть улики, раздели ее и бросили в воду.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.