Вино Inkerman «Портвейн Белый Крымский 2014» получило гран-золото на конкурсе

Еще четыре позиции линейки отмечены золотой, серебряными и бронзовой наградами.

Вино Inkerman «Портвейн Белый Крымский 2014» удостоено высшей награды дегустационного конкурса Prodexpo International Wine Competition & Guide 2026 — гран-золота. Итоги опубликованы на официальном сайте конкурса.

Золотую медаль также завоевало вино «Жемчужина Гранд резерв 2022». Серебряных наград удостоены «Каберне Special Reserve 2021» и «Пино Нуар брют Winemaker’s Selection 2024». Бронзой отмечен авторский купаж «Эритаж 2020».

В ноябре прошлого года российские винодельни успешно выступили на международном дегустационном конкурсе China Wine Competition, завоевав несколько наград. В соревновании приняли участие почти два десятка производителей из России, представившие на суд экспертов свои лучшие позиции.

Оценка проводится по стобалльной шкале с учетом аромата, вкуса, структуры и общего впечатления.

Наивысший результат среди российских участников показало вино «Мускат белый Красного Камня» производства «Массандра». Напиток получил 96 баллов из 100 возможных. Высокая оценка экспертов подтвердила стабильное качество и международную конкурентоспособность российских вин на профильных площадках.

