Из дружбы к любви: звезда «Очень странных дел» Майя Хоук вышла замуж в День святого Валентина

Фото: www.globallookpress.com/Photo Image Press

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На торжестве присутствовали коллеги актрисы по сериалу.

В самый романтичный день года, 14 февраля, звезда сериала «Очень странные дела» Майя Хоук сыграла свадьбу со своим давним возлюбленным, музыкантом Кристианом Ли Хатсоном. Торжество прошло в Нью-Йорке. Об этом сообщает South China Morning Post.

Дочь Итана Хоука и Умы Турман выбрала для церемонии символичную дату — День святого Валентина. На празднике присутствовали ее знаменитые родители, а также коллеги по «Очень странным делам»: Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Финн Вулфард, Сэди Синк, Наталия Дайер, Чарли Хитон и Джо Кири.

Из дружбы к любви

История отношений 27-летней Майи и 35-летнего Хатсона развивалась постепенно. До начала романа они долгое время были друзьями и вместе работали над музыкальными проектами. Слухи о помолвке появились еще в 2025 году, когда актрису заметили с кольцом на безымянном пальце.

Сама Хоук не скрывала счастья в личной жизни. В одном из интервью она признавалась, что считает отношения с другом лучшим сценарием для любви.

Майя всегда советует встречаться с теми, с кем уже есть крепкая дружеская связь, потому что это «лучшее, что может быть».

Кто такой Кристиан Ли Хатсон

Кристиан Ли Хатсон родился 5 ноября 1990 года в Канзас-Сити. После развода родителей он переехал в Лос-Анджелес к матери и отчиму, тогда как его биологический отец остался на Среднем Западе.

Изначально Хатсон мечтал стать писателем. Однако в 12 лет родители подарили ему гитару. Музыка полностью изменила его планы. Позже он признался, что даже бросил школу при поддержке отца.

Музыкант также открыто говорил о том, что живет с обсессивно-компульсивным расстройством.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.