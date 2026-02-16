Путин посетит Казахстан с государственным визитом в конце мая

Фото: © РИА Новости/Сергей Булкин

Государственный визит президента России Владимира Путина в Казахстан предварительно запланирован на конец мая 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора российского лидера с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, состоявшегося 16 февраля.

Накануне посол РФ в Астане Алексей Бородавкин уточнил в интервью ТАСС, что в настоящее время стороны согласовывают точные даты и субстантивное наполнение переговоров.

Визит будет приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС), которое состоится в Астане в конце мая. Ожидается участие всех глав государств-членов объединения.

Предыдущий визит президента России в Казахстан проходил в ноябре 2024 года на саммите ОДКБ. Нынешний государственный визит подчеркивает высокий уровень союзнических отношений и стратегического партнерства между Москвой и Астаной.

