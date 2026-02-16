Теперь наш канал доступен в MAX
В Черемхово пятиклассник подрался с уборщицей при попытке сбежать из школы

Элина Битюцкая 30 0
Школьник подрался с уборщицей в Иркутской области — видео

Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

По факту драки полиция начала проверку.

В городе Черемхово Иркутской области полиция проводит проверку по факту конфликта между учеником пятого класса и сотрудницей школы. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Инцидент, попавший в поле зрения полиции в ходе мониторинга сети, произошел 4 февраля.

По предварительным данным, 12-летний мальчик намеревался покинуть учебное заведение без разрешения педагогов. Сотрудница младшего обслуживающего персонала попыталась его остановить. Однако ребенок отреагировал агрессивно. Подросток начал нецензурно выражаться в ее адрес, обе стороны применили силу.

Разнять участников конфликта удалось только трем подоспевшим учительницам.

Сообщение о случившемся зарегистрировано в МО МВД «Черемховский». Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят всестороннее разбирательство для установления всех обстоятельств.

