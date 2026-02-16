Дефицит железа: в России резко вырос спрос на гири с начала года

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Жители страны начали год с активного обновления домашнего спортивного инвентаря.

В январе текущего года на территории России зафиксирован существенный всплеск интереса к снарядам для силовых упражнений, среди которых наиболее востребованными оказались гири. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитического сервиса «Контур».

Согласно результатам исследования, продажи гирь в первом месяце года подскочили на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Помимо тяжелых снарядов, покупатели стали чаще обращать внимание на эспандеры. Их популярность выросла на 12%.

В то же время интерес к другим категориям инвентаря заметно охладился или остался на прежнем уровне. Например, объем реализации ковриков для йоги практически не изменился, показав лишь символический прирост в один процент.

Напротив, некоторые товары потеряли былую привлекательность. Спрос на обручи (хулахупы) рухнул на 30%, скакалки стали покупать реже на 14%, а продажи велотренажеров сократились на десять процентов.

Эксперты, изучившие более 619 тысяч кассовых чеков на покупку товаров для спорта, связывают такие изменения в потребительском поведении с возвращением атлетов в тренажерные залы к завершению зимнего сезона.

В среднем стоимость спортивной корзины с начала 2025 года снизилась на четыре процента, составив 3891 рубль. Больше всего за 12 месяцев подешевели коврики для йоги и скакалки — на 13%, а ценник на ставшие хитом продаж гири опустился на восемь процентов.

