«Беременные люди»*: в Европе появился очередной «толерантный» термин

Поправку, закрепляющую, что детей вынашивать могут только биологические женщины, со скандалом отклонили в Европарламенте.

В Европарламенте ведут жаркие споры о том, могут ли мужчины забеременеть*.

Законодатели просто отклонили поправку, которая официально закрепила бы, что вынашивать детей могут только женщины. Впрочем, такое явное отрицание фактов происходит не только в Европе. Корреспондент «Известий» Мария Коровина — об очередном витке «толерантной» истерии на Западе.

Чем бы заняться евродепутатам, лишь бы не решать, как экстренно спасать пикирующий ЕС? Как всегда — гендерным вопросом. По теме, оказалось, многим есть что сказать, наболело. Удивительно, что даже в этой дикой дискуссии нашлось место для упоминания президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

«Для нас очевидно, что трансженщина* — это женщина. Но, в отличие от вас, мы защищаем демократию. Мы выступаем против всех реакционеров и фундаменталистов. В этом парламенте все чаще звучит риторика, которая напоминает рупор Путина, Трампа и Орбана. Мы не нуждаемся в ваших поучениях. Мы защищаем права женщин и продолжаем традицию борьбы за их свободу», — заявила депутат Европарламента Лоранс Трошу.

О том, кто может выносить и родить ребенка — лишь биологические женщины или все же есть варианты — спорили долго, не жалея сил. Глаголом жгли сердца консерваторов, те пытались держать оборону здравомыслия.

«Европейский союз продолжает финансировать проекты по обеспечению гендерного равенства, на это выделено 110 миллионов евро. Программы для ЛГБТ*, интерсекс-людей*, квир-сообщества*, трансвеститов* — ни одна из этих статей расходов не считается чрезмерной. При этом мы почти не говорим о реальных проблемах, с которыми сталкиваются женщины в Европе», — утверждает депутат европейского парламента Дженна Босток.

Началось все с, на первый взгляд, непротивоестественной инициативы закрепить на законодательном уровне норму о том, что женщина и лишь она может стать матерью, а мужчина, соответственно, отцом.

«Коллеги, женщину определяют хромосомы, анатомия и репродуктивная система, а не самопровозглашение. Именно биология делает мужчину мужчиной, а женщину — женщиной. Это разные биологические основы, которые должны быть закреплены в уставе», — подчеркнул депутат европейского парламента Кристиан Териш.

Только 200 человек согласились с очевидным утверждением, 233 выступили против. Поправку в итоге отклонили, максимально емко ситуацию описал немецкий парламентарий.

«Поправка, утверждающая, что „беременеть могут только биологические женщины“, была отклонена. Это настоящий сумасшедший дом», — написал депутат Европарламента Томас Фрелих.

Не менее эпичными оказались недавние гендерные дебаты в американском Конгрессе. Казалось бы, после того, как с подачи Трампа споры о том, сколько существует полов прекратились (их всего два), но не тут-то было. Новая волна поднялась после попыток оспорить законы, которые действуют в нескольких штатах, запрещающих биологическим мужчинам участвовать в женских соревнованиях. Вышел диалог будто из фильмов Квентина Тарантино.

— Доктор, это несложно. Могут ли мужчины забеременеть? * Да или нет?

— Я была бы рада обсудить это с вами в непротиворечивой форме и не хочу полярных мнений.

Поведение сенатора-республиканца посчитали оскорбительным, нетолерантным и неэмпатичным. Правда, американским леволибералам далековато до высот своих братьев по идеологии в Европе, где «беременные люди»* отныне — официальный юридический термин.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ