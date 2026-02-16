ВС РФ освободили Миньковку в ДНР и Покровку в Сумской области
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
В рамках выполнения боевых задач российские подразделения также нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ.
Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Миньковка в Донецкой Народной Республике и населенный пункт Покровка в Сумской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, в рамках выполнения боевых задач российские подразделения также нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Кроме того, средствами противовоздушной обороны были уничтожены восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 345 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX