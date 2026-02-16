Географию поисков пропавших сестер из Петербурга расширили до 15 регионов
Фото: Telegram/ЛизаАлерт Питер/la_piter
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Мать девочек могла забрать их в секту и вывести за пределы Северной столицы.
В России расширили географию поисков двух сестер, исчезнувших в Санкт-Петербурге 9 февраля. Теперь спасательная операция охватывает 15 регионов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Изначально поисковые мероприятия велись в Северной столице и Ленинградской области. Теперь к ним подключили еще 13 регионов. В список вошли Москва и Подмосковье, Новгородская, Ульяновская, Псковская, Костромская и Владимирская области. А также следующие города: Нижний Новгород, Волгоград, Рязань, Новосибирск, Ярославль, Вологда, Тверь.
Что произошло
По данным правоохранительных органов, 9 февраля утром 18-летняя Марина повела в школу свою 11-летнюю сестру Ирину. После этого обе перестали выходить на связь.
Заявление о пропаже подал их отец, с которым они проживали. Уже с 10–11 февраля были объявлены официальные поиски: к ним подключились полиция и волонтеры «ЛизаАлерт».
Версия о матери и религиозной группе
По предварительной информации из оперативных служб, сестры могут находиться вместе с матерью. Женщина состоит в религиозной структуре под названием «Царская империя», деятельность которой фиксировалась в Ульяновской области.
Правоохранительные органы проверяют версию о том, что мать могла забрать дочерей и вывезти их за пределы Петербурга и Ленинградской области. Ранее между родителями уже возникали судебные споры о месте проживания детей.
Видеообращение старшей сестры
Ситуация получила новый поворот после появления в интернете видеозаписи, на которой старшая из сестер заявляет, что ушла добровольно. Девушка говорит, что имеет право жить там, где считает нужным, и утверждает, что с ней «все в порядке». В кадре вместе с ней находятся младшая сестра и мать.
Проверка продолжается
Несмотря на видеозапись, юридически девушки продолжают числиться как разыскиваемые до полного выяснения обстоятельств их местонахождения и законности пребывания с матерью.
Следственный комитет России продолжает проверку по факту исчезновения. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверочных мероприятий и установленных обстоятельствах дела.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.