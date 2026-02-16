Географию поисков пропавших сестер из Петербурга расширили до 15 регионов

Фото: Telegram/ЛизаАлерт Питер/la_piter

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Мать девочек могла забрать их в секту и вывести за пределы Северной столицы.

В России расширили географию поисков двух сестер, исчезнувших в Санкт-Петербурге 9 февраля. Теперь спасательная операция охватывает 15 регионов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Изначально поисковые мероприятия велись в Северной столице и Ленинградской области. Теперь к ним подключили еще 13 регионов. В список вошли Москва и Подмосковье, Новгородская, Ульяновская, Псковская, Костромская и Владимирская области. А также следующие города: Нижний Новгород, Волгоград, Рязань, Новосибирск, Ярославль, Вологда, Тверь.

Что произошло

По данным правоохранительных органов, 9 февраля утром 18-летняя Марина повела в школу свою 11-летнюю сестру Ирину. После этого обе перестали выходить на связь.

Заявление о пропаже подал их отец, с которым они проживали. Уже с 10–11 февраля были объявлены официальные поиски: к ним подключились полиция и волонтеры «ЛизаАлерт».

Версия о матери и религиозной группе

По предварительной информации из оперативных служб, сестры могут находиться вместе с матерью. Женщина состоит в религиозной структуре под названием «Царская империя», деятельность которой фиксировалась в Ульяновской области.

Правоохранительные органы проверяют версию о том, что мать могла забрать дочерей и вывезти их за пределы Петербурга и Ленинградской области. Ранее между родителями уже возникали судебные споры о месте проживания детей.

Видеообращение старшей сестры

Ситуация получила новый поворот после появления в интернете видеозаписи, на которой старшая из сестер заявляет, что ушла добровольно. Девушка говорит, что имеет право жить там, где считает нужным, и утверждает, что с ней «все в порядке». В кадре вместе с ней находятся младшая сестра и мать.

Проверка продолжается

Несмотря на видеозапись, юридически девушки продолжают числиться как разыскиваемые до полного выяснения обстоятельств их местонахождения и законности пребывания с матерью.

Следственный комитет России продолжает проверку по факту исчезновения. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверочных мероприятий и установленных обстоятельствах дела.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.