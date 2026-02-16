Крики о помощи и дым из окон: при пожаре на севере Москвы пострадали девять человек

При пожаре на севере Москвы пострадали девять человек

Возгорание в административном здании ликвидировано.

Пожар в административном здании на севере столицы полностью потушен. Предварительно, пострадали девять человек. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Как сообщил МЧС Москвы в своем канале в мессенджере MAX, пожар ликвидирован на площади 80 квадратных метров. Из здания были спасены 16 человек. О погибших информация не поступала.

В настоящее время на месте ЧП продолжают работать специалисты. Они устанавливают все детали произошедшего. По словам очевидцев, люди, которые, вероятно, проживали в хостеле, выносят оттуда свои вещи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Расследование на контроле в прокуратуре.

До этого сообщалось, что в Магистральном тупике произошло возгорание в здании. Жильцы хостела не могли самостоятельно выбраться наружу и звали на помощь проходящих мимо людей.

