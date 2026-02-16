В Краснодарском крае в результате хлопка газа в жилом доме погибла женщина

Фото: Telegram/Прокуратура Краснодарского края/proc_23

По факту произошедшего проводится проверка.

В Северском районе Краснодарского края 16 февраля произошел хлопок газа в жилом доме. В результате погибла 42-летняя женщина. По факту произошедшего проводится проверка. Об этом сообщила пресс-служба местной прокуратуры.

По имеющейся информации, в доме на улице Ленина произошел хлопок газа без последующего возгорания. В момент происшествия там находились люди. Уточняется, что три человека, в том числе двое детей, не пострадали.

Оперативные службы продолжают работать на месте. В прокуратуре добавили, что по результатам проверки, при наличии оснований, будет принят комплекс мер реагирования.

До этого сообщалось, что при пожаре в жилом доме в Норильске погиб один человек и еще десять пострадали. Инцидент произошел на улице Металлургов. Известно, что возгорание началось в квартире на втором этаже. Возможная причина — короткое замыкание электропроводки. Сейчас огонь полностью потушен. В его ликвидации участвовали 33 сотрудника МЧС и десять единиц техники.

