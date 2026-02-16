Из князи в грязи: король Карл III получил прозвище из-за нового проекта

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock/i-Images

Монарх собирается вывалить кучу навоза неподалеку от дома своего сына.

Король Карл III получил ироничное прозвище «король навозной жижи» после того, как добился разрешения на строительство крупного отстойника для хранения навоза в поместье Сандрингем. Об этом сообщает Radar Online.

По информации издания, шутливое прозвище активно обсуждают как местные жители, так и сотрудники дворца.

Что именно планирует построить король Карл III

Муниципальный совет Кингс-Линн и Западного Норфолка одобрил проект строительства лагуны для хранения навозной жижи площадью около 4000 квадратных метров. Это сопоставимо с четырьмя олимпийскими бассейнами. Объект сможет вмещать почти десять тысяч кубических метров отходов животноводства.

Лагуну планируют разместить менее чем в полутора километрах от Анмер-Холла — загородной резиденции принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Согласно документации, навозная жижа будет использоваться как органическое удобрение на 2700 гектарах сельхозугодий, где выращивают пшеницу, ячмень, овес и бобы. Представители поместья настаивают, что проект направлен на развитие устойчивого земледелия и снижение зависимости от химических удобрений.

Недовольство соседей

Однако масштаб объекта вызвал недовольство жителей деревни Флитчем. Люди опасаются постоянных запахов и дополнительного шума.

Один из местных жителей заявил, что сельское хозяйство для них — привычная часть жизни, но объект такого размера — это «совсем другой масштаб». По его словам, лагуна неизбежно станет источником неприятных запахов, что серьезно беспокоит соседей.

Некоторые также иронизируют над тем, что решение о строительстве принял сам король, а объект окажется так близко к дому его сына.

Несмотря на возражения, сотрудница отдела планирования Люси Смит признала проект законным. В своем заключении она указала, что у местных властей нет механизма учитывать общее воздействие запахов с точки зрения причинения неудобств, а вероятность негативного влияния на туризм сочла низкой, учитывая сельскохозяйственный характер территории.

Сельхозподход против «семейного убежища»

Источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что за этим решением стоят разные взгляды на будущее Сандрингема. По их словам, Карл III воспринимает поместье прежде всего как функционирующее сельскохозяйственное предприятие, которое должно работать эффективно.

В то же время принц Уильям рассматривает Анмер-Холл как частное семейное убежище для себя и детей. Именно это, по мнению инсайдеров, и создает скрытое напряжение.

Некоторые сотрудники дворца в шутку называют монарха «королем навозной жижи», отмечая, что он лично поддержал проект как важную часть аграрной инфраструктуры. Один из источников добавил, что детали планирования и личные отношения в данном случае тесно переплелись.

Попытка смягчить эффект

Проект предусматривает создание земляных насыпей вокруг лагуны, которые засадят луговыми травами и полевыми цветами. В поместье уверяют, что зрелая растительность снизит визуальное воздействие сооружения.

Карл III управляет Сандрингемом с 2017 года, после того как его отец, принц Филипп, отошел от общественной жизни. Общая площадь поместья составляет около 20 тысяч акров: часть земель обрабатывается напрямую, часть сдается в аренду.

