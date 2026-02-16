На севере Москвы загорелось здание офисного центра

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марина Бородкина

Экстренные службы работают на месте.

Здание автосервиса загорелось на севере Москвы. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Предварительно, возгорание произошло в 1-м Магистральном тупике в хостеле на верхних этажах. Причины пожара, как и его площадь, неизвестны.

Очевидцы сказали, что на четвертом этаже этого здания видно открытое горение. Чтобы спастись от пожара, люди собирались прыгать из окон. Внутри находятся как минимум десять человек.

На месте уже работают сотрудники экстренных служб. Известно, что они спасли одного человека. О пострадавших не сообщается.

