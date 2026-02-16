«Могла разрыдаться в любой момент»: как принцесса Диана изменила британскую монархию

Фото: www.globallookpress.com/Peter Heimsath

Покойная принцесса Диана отличалась необычайной эмоциональностью и могла расплакаться практически по любому поводу — от новостей о терактах до мыслей о своих сыновьях в школе-пансионе. Об этом сообщил источник Radar Online.

Диана, погибшая в 1997 году в автокатастрофе в Париже в возрасте 36 лет, запомнилась тем, что привнесла в британскую монархию беспрецедентную открытость чувств. В эпоху, когда публичный стоицизм считался нормой, она обнимала больных СПИДом, утешала пострадавших от мин и открыто говорила о собственных трудностях.

Остро все воспринимала

Один из людей, близко знавших Диану, рассказал, что она «могла разрыдаться по любому поводу, потому что очень остро все воспринимала».

По словам инсайдера, даже новости по телевизору о взрыве или визит в больницу находили мгновенный отклик в ее сердце. Источник подчеркнул, что эта эмоциональная открытость не была слабостью — именно она изменила отношение общества к королевской семье.

Воспоминания Имонна Холмса

Телеведущий Имонн Холмс публично поделился воспоминанием о разговоре с Дианой. По его словам, обычная беседа о моде неожиданно переросла в глубокий эмоциональный разговор.

Он вспоминал, что, похвалив ее наряд, получил неожиданный ответ с отсылкой к событиям в Северной Ирландии. После этого принцесса расплакалась, говоря о взрыве бомбы, который ее глубоко потряс.

Позже разговор перешел к ее сыновьям — принцу Уильяму и принцу Гарри. По словам Холмса, тема учебы мальчиков в пансионе тоже вызвала у нее сильные переживания.

Инсайдеры утверждают, что даже мысль о разлуке с детьми причиняла ей острую боль. Физическая дистанция от сыновей, по их словам, давалась Диане особенно тяжело.

Наследие эмпатии

Эмоциональность Дианы со временем стала частью ее наследия. В 2023 году принц Гарри говорил, что его мать «в условиях полной неопределенности проявляла эмпатию и находила человечность во всех».

Принц Уильям также неоднократно подчеркивал важность эмпатии в современном лидерстве. Он отмечал, что стремится действовать иначе — с акцентом на благотворительность, сотрудничество и реальное влияние.

По словам еще одного источника, готовность Дианы открыто выражать чувства стала поворотным моментом для монархии.

«Она впитывала боль других — будь то терроризм в Северной Ирландии или ее собственные страхи из-за того, что сыновья слишком быстро взрослеют. Эта способность открыто выражать эмоции — часть ее наследия», — отметил инсайдер.

Спустя почти три десятилетия после трагической гибели «народная принцесса» по-прежнему остается символом сострадания и искренности.

