В Москве вынесен приговор предпринимателю Евгению Чичваркину*

Фото: Zuma/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Бизнесмен обвиняется в распространении фейков о российской армии и нарушении законодательства об иностранных агентах.

В Москве вынесен заочный приговор предпринимателю Евгению Чичваркину*. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Дорогомиловский районный суд приговорил Чичваркина к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ему назначено дополнительное наказание в виде запрета на администрирование сайтов в интернете сроком на 4 года 11 месяцев.

Суд признал бизнесмена виновным по двум эпизодам: в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ, а также в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

По версии следствия, в июле 2024 года Чичваркин, находясь за границей, опубликовал в соцсетях ложные сведения о ходе СВО, а в апреле 2025 года разместил видеоролик на видеохостинге без маркировки иноагента.

На момент вынесения приговора предприниматель находится в международном розыске. Ранее прокуратура запрашивала для него именно девять лет колонии.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Минюст обновил реестр иноагентов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов.