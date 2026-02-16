В Москве вынесен приговор предпринимателю Евгению Чичваркину*
Суд в Москве заочно приговорил Евгения Чичваркина* к девяти годам колонии
Фото: Zuma/ТАСС
Бизнесмен обвиняется в распространении фейков о российской армии и нарушении законодательства об иностранных агентах.
В Москве вынесен заочный приговор предпринимателю Евгению Чичваркину*. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.
Дорогомиловский районный суд приговорил Чичваркина к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ему назначено дополнительное наказание в виде запрета на администрирование сайтов в интернете сроком на 4 года 11 месяцев.
Суд признал бизнесмена виновным по двум эпизодам: в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ, а также в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.
По версии следствия, в июле 2024 года Чичваркин, находясь за границей, опубликовал в соцсетях ложные сведения о ходе СВО, а в апреле 2025 года разместил видеоролик на видеохостинге без маркировки иноагента.
На момент вынесения приговора предприниматель находится в международном розыске. Ранее прокуратура запрашивала для него именно девять лет колонии.
* — признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов.