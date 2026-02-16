Фото: 5-tv.ru

Капризы ребенка — нормальный этап его эмоционального развития.

Истерики ребенка связаны с особенностями его эмоционального развития, а не с тем, что он вдруг начал плохо себя вести. Психолог Екатерина Масленникова рассказала Life.ru, как родителям стоит реагировать на капризы малышей.

Эксперт подчеркнула, что детские истерики — естественный процесс, особенно в возрасте от года до четырех лет. Именно в это время у ребенка активно формируется эмоциональная сфера. Причины капризов могут быть совершенно разные. Но чаще всего они связаны с перегрузкой, уточнила Масленникова.

Психолог пояснила, что ребенок испытывает бурю эмоций и чувств одновременно — страх, злость, обиду, разочарование, однако пока не умеет их выражать словами. В результате случается эмоциональный выплеск в виде истерики.

«Спокойная и уверенная позиция взрослого дает ребенку ощущение безопасности», — сказала Екатерина Масленникова.

Она порекомендовала родителям, которые столкнулись с подобной реакцией детей, не паниковать и использовать простые фразы поддержки. Такой подход, по словам собеседницы издания, снизит напряжение, а также поможет быстрее успокоиться ребенку.

Иногда остановить истерику помогает легкое прикосновение. Если ребенок отталкивает взрослого, то не стоит заставлять малыша насильно обниматься. Лучше переключить его внимание на что-то другое, более захватывающее.

