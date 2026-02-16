Дроны на сумском направлении вытесняют противника с закрепленных позиций

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Силы ВСУ пытались замедлить продвижение российских подразделений, но сами же попали в ловушку.

FPV -дроны сейчас играют ведущую роль на поле боя. Их используют как для разведки, так и в качестве ударной силы. В Сумской области ВСУ бросили целую армаду беспилотников, чтобы замедлить продвижение наших подразделений. Однако, сами же попали в ловушку. Корреспондент «Известий» Татьяна Симоненкова — с передовой.

Чтобы попасть на позицию к расчетам FPV, журналисты выдвигаются ночью. Небо на теткинском направлении грязное от дронов. Сначала идут пешком, едут, опять идут, главное — успеть до рассвета.

Разведка показала, что у противника мало живой силы. Чтобы сдержать наступление российской армии, на участок Сумской области перекинули огромное количество подразделений БПЛА. Здесь идет самая современная война. Высший пилотаж показывает 352-й полк группировки войск «Север».

«В данный момент мы термобарический снаряд будем отправлять неприятелю. Сейчас будем проверять видеоканал, что все работает, что в порядке. Работаем часто, задач много и по выявленным целям, и в режиме охоты, и в режиме доставки провизии и ПВО», — сообщил командир ударной малой авиации с позывным «Белый».

Военные действуют быстро, чтобы не выдать позицию. На опыте, у каждого в этом расчете — Орден Мужества.

Боевой вылет, никакой автоматической стабилизации. Оператор сам ведет дрон от старта до подрыва. Это дает те самые 120 километров в час и вход в оконный проем размером с лист А4.

Наш FPV подлетает к укрепу. Оператор вовремя видит сетку в проеме, быстро ориентируется и находит запасной вход.

FPV не запускают вертикально. Маршрут по балке, за лесополосой, в полуметре от земли. Пока дрон в низине, враг его не видит. Он выныривает непосредственно перед целью, до ближайшей — четыре километра.

На таком расстоянии любое опрометчивое действие врага сразу попадает под прицел. На публикуемых кадрах объективного контроля группа ВСУ выдала расположение своего блиндажа. Противник также круглосуточно мониторит окрестности, но наши стрелки готовы отразить атаку.

«По периметру границы у них просто как наблюдательные посты идут. Все основные силы у них — это ударные FPV-дроны, разведка, также воздушная разведка по отношению к нам, и артиллерия. Как таковых подразделений у них небольшое количество, исходя из той обстановки, которая сейчас на данный момент происходит. Более глубоко эшелонирована у них идет оборона», — рассказал начальник штаба батальона с позывным «Отец».

Любая работа FPV корректируется из контрольно-наблюдательного пункта. Подсказывают операторам опытные штурмовики, которые знают, как поведет себя противник в той или иной ситуации. Боец с позывным Дос был в белгородском ополчении, с 2024 года пошел добровольцем на фронт.

«Много очень работы и по живой силе противника, и по укрепрайонам. На данный момент мы работали по укрепрайону, пулеметная точка. Отчитались, снаряд попал в цель. Разведчики наблюдают за данной точкой, контролируют любое сейчас перемещение противника. Только начнется, сразу еще поднимается порядка от пяти до восьми FPV-дронов», — пояснил командир взвода БПЛА с позывным «Дос».

Расчеты FPV на сумском направлении планово выкуривают противника с закрепленных позиций. Они прочищают дорогу нашей пехоте, которая продолжает освобождать населенные пункты и отодвигать врага от государственной границы.

