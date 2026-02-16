Звезда фильма «Кин-дза-дза!» Людмила Солоденко умерла в возрасте 77 лет

Фото: Кадр из х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ», реж.: Константин Худяков, 1987г.

Она снялась во многих известных советских картинах, включая «Биндюжник и король», «Претендент», «Курорт особого назначения» и «ТАСС уполномочен заявить».

Звезда советского фильма «Кин-дза-дза!» актриса Людмила Солоденко умерла на 77-м году жизни. Об этом сообщил портал «Кино-театр.ру».

Причина смерти не раскрывается.

Людмила Солоденко родилась в Одессе в 1949 году. Окончив школу, она поступила во Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства, после чего стала солисткой оркестра под управлением Эдди Рознера. Солоденко выступала под псевдонимом Лона Лонг.

Необычная внешность Людмилы открыла ей путь в кино. Многие режиссеры приглашали ее на эпизодические роли. В основном Солоденко играла темнокожих персонажей.

Известность пришла к Солоденко в конце 1980-х, когда Георгий Данелия пригласил ее в знаменитую картину «Кин-дза-дза!». В ней артистка сыграла небольшую, но запоминающуюся роль женщины, которая кидалась песком у колеса обозрения.

Позже Солоденко появлялась в других не менее громких фильмах. Например, в «Биндюжник и король», «Претендент», «Курорт особого назначения», «Охотник» и «ТАСС уполномочен заявить».

